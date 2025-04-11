Бразильский клуб ищет универсального игрока в центр поля и пвзащитник Шахтера идеально подходит под эту кандидатуру, сообщает RTIE Sporte.

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Васко да Гама, который выступает в высшем дивизионе Бразилии, хотел арендовать Педринью, однако донецкий клуб не был заинтересован в такой сделке и установил сумму выкупа футболиста за 5 миллионов долларов. Однако бразильский клуб не сможет осуществить трансфер, ведь инвестировал средства в подписание Бенжамина Гарре, Лоиде Аугусто и Нуну Морейры.

Напомним, Педринью перешел в Шахтер в 2021 году из Бенфики за 18 миллионов евро. в нынешнем сезоне игрок провел 24 матча за "горняков", забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

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