Бывший арбитр АПЛ Марк Клаттенбург выступил с неожиданными идеями относительно изменений в правилах, которые могут перевернуть современный футбол.

Как сообщает GiveMeSport Клаттенбург, который провел 291 матч в Премьер-лиге за 13 лет, неоднократно критиковал современный уровень судейства. В разговоре с Полом Скоулзом и Джейми Каррагером на The Overlap он предложил два радикальных нововведения, которые помогут бороться с затягиванием времени.

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Первое – вратарей будут штрафовать за задержку мяча дольше 8 секунд, и вместо желтой карточки соперник будет получать право на угловой. Клаттенбург отмечает, что это заставит голкиперов быстрее вводить мяч в игру, а не тянуть время.

Второе – игроки, которые слишком долго готовятся к выполнению аутов или угловых, рискуют потерять право на стандарт. Арбитр вместо предупреждения просто будет отдавать мяч сопернику. "Если игрок не спешит с угловым, судья может предупредить его: 'Бей или я дам соперникам удар от ворот'. Тогда он сразу побежит за мячом", – объяснил Клаттенбург.

Напомним, что Клаттенбург – один из самых авторитетных английских арбитров своего времени, который обслуживал финалы крупных турниров, в частности Лиги чемпионов, Евро-2016.

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