"Украина сыграет с Бельгией в плей-офф Лиги наций. Замечательный жребий. Не очень часто играем в последнее время против топ-сборных.

"Нам попалась самая сложная команда": дебютант сборной Украины оценил соперника команды в плей-офф Лиги наций

Я считаю – это хорошая витрина. Себя показать, других посмотреть. И проверить, насколько наши игроки конкурентны. Многое может измениться до игры. Сейчас в Бельгии происходит смена поколений. Многие специалисты говорят, что у "дьяволов" не все гладко. Да и мы не имеем стабильности, если быть справедливым. Ну что же, тем интереснее будет матч", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, сборная Украины по итогам прошлого розыгрыша Лиги наций заняла второе место в группе 1 дивизиона B. Бельгия финишировала третьей в дивизионе А2. Среди потенциальных соперников "сине-желтых" также были Венгрия, Шотландия и Сербия. Матчи состоятся 20 и 23 марта 2025 года.

Жеребьевка плей-офф Лиги наций: сложный жребий для Украины, мировая классика в четвертьфинале – все результаты