Евро-2025 среди женщин. Группа D, 3-й тур

Англия – Уэльс – 6:1

Голы: Стенвей, 13 (с пенальти), Тун, 21, Хэмп, 30, Руссо, 44, Мид, 72, Бивер-Джонс, 89 – Кейн, 76

Нидерланды – Франция – 2:5

Голы: Пелова, 26, Баша, 41 (аг.) – Толетти, 22, Катото, 61, Каскарино, 64, 67, Каршауи, 90+2 (с пенальти)

В группе D перед матчами 3-го тура шансы на выход имели три команды – за путевки в плей-офф боролись Нидерланды, Франция и Англия. Единственной сборной, которая не имела никакой турнирной мотивации, была сборная Уэльса – она не создала особых проблем англичанкам в очном матче.

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Футболистки сборной Англии еще в первом тайме спокойно забили четыре мяча, позволив своим лидерам отдохнуть после перерыва. Счет на 13-й минуте открыла игрок Баварии Джорджия Стенвей, реализовав пенальти. К концу первого тайма Тун, Хэмп и Руссо довели дело до разгрома, превратив второй тайм в формальность. Во втором тайме команды обменялись забитыми мячами – за сборную Англии на 72-й минуте забила Бетани Мид и под занавес встречи Эгнес Бивер-Джонс, а за сборную Уэльса на 76-й минуте отличилась Ханна Кейн. В итоге – очень уверенная победа сборной Англии 6:1.

В другом матче группы сборные Нидерландов и Франции решали судьбу второй путевки в четвертьфинал от группы D. Чтобы пройти дальше, "оранье" нужна была победа с разницей в три мяча и больше. Первый тайм получился результативным. На 22-й минуте Санди Толетти открыла счет в матче, казалось бы, убив интригу, но уже через несколько минут Нидерланды вернулись в игру: на 26-й минуте отличилась Пелова, а автогол Сельмы Баша восстановил надежду для команды Нидерландов. Впрочем, во втором тайме все стало на свои места: Катото и дважды Каскарино в течение пяти минут вернули комфортное преимущество Франции, окончательно сняв все вопросы относительно победителя. Под конец поединка Сакина Каршауи с пенальти установила окончательный счет – 2:5 в пользу сборной Франции.

Таким образом, по итогам группового этапа сборная Франции выиграет группу и сыграет с Германией, а сборная Англии в плей-офф встретится со Швецией. Другие пары 1/4 финала составили Норвегия – Италия и Испания – Швейцария.

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