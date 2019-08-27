Известного арбитра не пускали в бар из-за отсутствия документов – Википедия спасла положение

Иногда Википедия может существенно помочь спасти ситуацию. В этом убедился известный английский арбитр Ховард Уэбб, которому именно онлайн-энциклопедия помогла избежать конфуза.

Известный арбитр Ховард Уэбб, работавший на матчах АПЛ с 2003 по 2014 гож, попал в курьезную ситуацию в США. При входе в один из местных баров у 48-летнего экс-рефери ФИФА попросили предъявить удостоверение личности.

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Такого у Ховарда Уэбба, который по профессии является полицейским, с собой не оказалось. Хотя он явно выглядит старше 21-летнего возраст, но американские законы позволяют спрашивать документы у любого лица.

Ситуация разрешилась оригинально – один из друзей бывшего арбитра показал страницу Ховарда Уэбба в Википедии. Это убедило охрану пустить компанию в заведение, сообщает The Sun.

Заметим, что Ховард Уэбб является рекордсменом по количеству желтых карточек, показанных в финале чемпионата мира (14 желтых и 1 красная в 2010 году в матче Испания – Нидерланды).

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