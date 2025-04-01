Агент хавбека "горняков" Уилл Дантас сообщил о том, что украинские футбольные чиновники хотели бы натурализовать игрока Шахтера Педринью. Однако медиа-служба УАФ не подтвердила эту информацию.

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"Еще в июле прошлого года мы опровергали эту информацию, и ничего нового с того времени не произошло", – цитирует заявление организации издание Український футбол.

Напомним, Педриньо перешел в донецкий клуб летом 2021 года из Бенфики за 18 миллионов евро. После начала полномасштабного вторжения футболист выступал на правах аренды за Атлетико Минейру, однако в 2024 году вернулся в Украину.

В нынешнем сезоне бразилец провел 22 матча за Шахтер, забил 1 гол и отдал 5 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 2029 года.

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