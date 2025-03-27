"Насколько мне известно, между президентом Кривбасса Константином Караманцем и Юрием Николаевичем Вернидубом давно существует джентльменская договоренность. Если Вернидуб хочет покинуть клуб – он может покинуть клуб, даже имея действующий контракт. Самое главное – заранее предупредить о желании разойтись.

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Когда вся эта шумиха в медиа началась, Юрий Николаевич, насколько я знаю, объявил клубу, что он ни с каким другим клубом переговоры не ведет и готов продлевать контракт с Кривбассом.

Насколько я понимаю, между футбольным клубом Кривбасс и Юрием Вернидубом есть принципиальная договоренность о продлении контракта. И сейчас все идет к тому, что контракт будет продлен", – сказал Вацко в эфире авторской программы Вацко Live на YouTube.

Напомним, что Юрий Вернидуб возглавляет криворожский клуб с июня 2022 года. Во главе команды тренер добыл бронзовые медали украинской Премьер-лиги сезона 2023/24.

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