"Якобы Бабичу дали карт-бланш на несколько матчей. У руководителей был нормальный список (преимущественно клиенты Шаблия) и в топе там находились Юрий Калитвинцев и Владимир Шаран. Из того, что я знаю, то оба специалиста не согласились сейчас возглавить Черноморец.

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Второй фактор, благодаря которому Бабич сейчас руководит командой, это то, что сами футболисты за него вписались в разговорах и переписках с руководителями клуба. Объективно говоря, я не думаю, что Бабич единственный или главный виновник того, что происходит.

Бабич 100 раз говорил, что он не умеет управлять игроками, перед которыми существуют существенные финансовые задолженности. В Черноморце, кроме огромной "вилки" по зарплате, люди последнюю заработную плату получали еще за декабрь", – сообщил Спиваковский в эфире программы ТаТоТаке. Ранее появилась информация, что одесский клуб может возглавить экс-тренер СК Днепр-1 Александр Кучер.

Сейчас "моряки" занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице с 15 очками и опережают 16-й Ингулец только по дополнительным показателям.

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