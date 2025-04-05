Известно, кто является главным кандидатом на пост тренера Ромы – он готов разорвать контракт ради "волков"
Наставник итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини летом может стать главным тренером римского клуба.
Гасперини является главным кандидатом для того, чтобы заменить Клаудио Раньери, который завершит тренерскую карьеру после завершения текущего сезона, сообщает Fichajes.
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Отмечается, что сам Раньери поддерживает вариант с приглашением рулевого Аталанты, что еще больше усиливает шансы Гасперини возглавить римлян. В Роме ценят умение 67-летнего итальянца развивать молодые таланты и его преданность атакующему футболу, который он привил в Бергамо. Контракт Джан Пьеро Гасперини с Аталантой рассчитан до лета 2026 года, однако он будет готов досрочно прекратить сотрудничество с нынешним клубом.
Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери по завершению этого сезона покинет пост главного тренера и продолжит работать в структуре клуба в должности советника по спортивным вопросам. Сейчас "волки" занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А с 52-мя очками.
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