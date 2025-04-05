Гасперини является главным кандидатом для того, чтобы заменить Клаудио Раньери, который завершит тренерскую карьеру после завершения текущего сезона, сообщает Fichajes.

Рома определила главного кандидата на замену Довбика – форвард другого клуба Серии A может переехать в столицу

Отмечается, что сам Раньери поддерживает вариант с приглашением рулевого Аталанты, что еще больше усиливает шансы Гасперини возглавить римлян. В Роме ценят умение 67-летнего итальянца развивать молодые таланты и его преданность атакующему футболу, который он привил в Бергамо. Контракт Джан Пьеро Гасперини с Аталантой рассчитан до лета 2026 года, однако он будет готов досрочно прекратить сотрудничество с нынешним клубом.

Ранее сообщалось, что Клаудио Раньери по завершению этого сезона покинет пост главного тренера и продолжит работать в структуре клуба в должности советника по спортивным вопросам. Сейчас "волки" занимают 6-е место в турнирной таблице Серии А с 52-мя очками.

Довбик голом принес Роме 7-ю победу подряд, дожав Лечче – VAR украл у украинца ассист, "волки" в зоне еврокубков