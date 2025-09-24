Маккаби Тель-Авив, как и другие израильские футбольные команды, не будут дисквалифицированы в ближайшее время.

Израиль пока избежал исключения из европейских соревнований, сообщает Israel Hayom.

Это означает, что Маккаби Тель-Авив таки сыграет в Лиге Европы, хотя ранее была вероятность, что киевское Динамо заменит их в случае дисквалификации.

Израильские чиновники вместе с представителями США добились того, чтобы исключение Израиля пока не стояло на повестке дня УЕФА.

Младшие советники Комитета ООН по правам человека 23 сентября призвали к дисквалификации Израиля из футбола и запрета командам оттуда участвовать в соревнованиях УЕФА и ФИФА. Однако этот орган не имеет официальных связей с футболом, поэтому никак не повлияли на эту ситуацию.

Сейчас Федерация футбола Израиля прилагает все усилия, чтобы сборная этой страны смогла принять участие в матчах Лиги Наций весной 2026 года. Но угроза исключения Израиля из соревнований ФИФА и УЕФА впоследствии никуда не исчезнет. К этому обсуждению снова могут вернуться под давлением катарского президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Напомним, что новый этап войны Израиля против ХАМАС начался 7 октября 2023 года, когда террористы прорвались из Сектора Газа, убив и взяв в заложники несколько тысяч израильтян. Войска Израиля ответили уничтожением большинства высшего руководства ХАМАС и их союзников, но некоторые из них еще скрываются.

9 сентября Израиль нанес удар по вероятному месту дислокации главарей террористов в Катаре, родине президента ПСЖ. Именно после этого многие чиновники заговорили о возможности дисквалификации израильских команд в футболе.

