Израильский клуб потерпел разгромное поражение 0:5, однако его фанатам пришлось пережить значительно худшее избиение.

Ракеты, которые Иран запускал по Израилю, зафиксировали на матче ЛЧ – игру не прерывали, а фанаты выложили кадры в сеть

Сети переполнены кадрами, как толпы людей преследуют израильтян и жестоко избивают прямо на улицах Амстердама. Нидерландская полиция задержала 57 человек, но правительство Израиля решило вмешаться в ситуацию. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил 2 спасательных самолета, которые должны безопасно забрать граждан страны из столицы Нидерландов.

Впрочем, у нападавших есть объяснение своей агрессии. Пропалестинские демонстранты утверждают, что израильтяне первыми начали срывать флаги вражеской страны с домов и выкрикивать отвратительные оскорбления. Таксисты-мигранты заблокировали группу израильтян в одном из заведений, а затем бойня приобрела массовый характер.

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy — The Cradle (@TheCradleMedia) November 8, 2024

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