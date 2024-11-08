Израильские фанаты были жестоко избиты пропалестинцами после матча Лиги Европы – страшные кадры
Матч Аякс – Маккаби Тель-Авив в рамках 4-го тура Лиги Европы привел к огромному политическому скандалу.
Израильский клуб потерпел разгромное поражение 0:5, однако его фанатам пришлось пережить значительно худшее избиение.
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Сети переполнены кадрами, как толпы людей преследуют израильтян и жестоко избивают прямо на улицах Амстердама. Нидерландская полиция задержала 57 человек, но правительство Израиля решило вмешаться в ситуацию. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху отправил 2 спасательных самолета, которые должны безопасно забрать граждан страны из столицы Нидерландов.
Впрочем, у нападавших есть объяснение своей агрессии. Пропалестинские демонстранты утверждают, что израильтяне первыми начали срывать флаги вражеской страны с домов и выкрикивать отвратительные оскорбления. Таксисты-мигранты заблокировали группу израильтян в одном из заведений, а затем бойня приобрела массовый характер.
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