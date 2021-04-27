Современные стандарты диктуют свои правила в игре миллионов.

27-летний израильский арбитр Саги Берман сменил пол и стал первым в мире рефери-трансгендером, сообщает местная федерация футбола.

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Теперь судья будет обслуживать матчи под именем Сапир Берман. "Мы очень гордимся", – говорится в заявлении федерации.

Новоиспеченная женщина-арбитр будет работать, как и раньше, на поединках израильской Премьер-лиги. Сапир также получит отдельную раздевалку.

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