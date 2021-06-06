Товарищеские матчи

Черногория – Израиль – 1:3

Голы: Бечирай, 81 (пен.) – Захави, 67, Соломон, 69, Кинда 90+1

Швеция – Армения – 3:1

Голы: Форсберг, 16 Дэниелсон, 34, Берг, 85 – Бичахчян, 64

Нереализованный пенальти: Ларссон, 38 (Ш)

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Израиль без особых проблем справился со сборной Черногории. Гости отгрузили сопернику три мяча, на что черногорцы ответили лишь голом престижа. Стоит отметить, что один из голов забил хавбек Шахтера Манор Соломон, удачно реализовав выход один на один.

В еще одном матче вечера был зафиксирован такой же счет, но уже в пользу хозяев. Шведы не заметили достойного сопротивления от национальной команды Армении. "Сине-желтые" могли побеждать крупнее, но Себастьян Ларссон не сумел реализовать пенальти.

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Гол Соломона: