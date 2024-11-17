Бельгия проиграла Израилю (0:1) в шестом туре Лиги наций УЕФА сезона 2024/25. Результат и обзор игры – в этой новости на "Футбол 24",

Бельгия и Израиль представители группы А2, где первые два места между собой поделили Франция и Италия. Этот матч был важным только для бельгийцев, которые в случае поражения в два мяча могли вылететь.

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В первом тайме обе команды особо ничем не порадовали. Бельгийцы контролировали игру, но не мешали Израилю пробивать по воротам. Под конец первой половины игры "красные дьяволы" потеряли Леандро Троссара из-за травмы. После перерыва рисунок игры не изменился и никто не спешил забить. На 86 минуте гол организовал Израиль. Отличиться удалось Шуа. Этот гол стал единственным в матче.

На турнирное положение победа Израиля никак не повлияла на турнирное положение. Бельгийцы обошли их по дополнительным показателям и сыграют в стыковых матчах.

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