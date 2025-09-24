Манор Соломон наказал Севилью, забив в ее ворота через две минуты после провокации.

Вингер Вильярреала Манор Соломон был спровоцирован фанатами Севильи, информирует Marca. На 84-й минуте во время выхода израильтянина на поле болельщики хозяев начали скандировать "Израиль – убийцы!" Через две минуты экс-вингер Шахтера забил победный гол и принес Вильярреалу победу со счетом 2:1.

Ла Лига, турнирная таблица: Реал оторвался от Барселоны, Атлетико в нижней части, Ванат и Цыганков на дне

Перед матчем группа ультрас Севильи Biris Norte опубликовала пост в социальных сетях: "Защитник геноцида приедет к нам домой. Наша позиция четкая: сионистам нет места в Нервионе!"

Манор Соломон перешел в Вильярреал из Тоттенхэма на правах аренды перед закрытием летнего трансферного окна.

Израиль проводит военную операцию в секторе Газа.

Дубль Мбаппе, шедевр Винисиуса и дебютный гол Мастантуоно уничтожили Леванте, экс-вингер Шахтера снова ассистировал в Ла Лиге