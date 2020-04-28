"Измеряем температуру, сдаем тесты на коронавирус": Тащи рассказал, как в Германии готовятся к возобновлению сезона

Нападающий Санкт-Паули Борис Тащи надеется на скорое возобновление сезона во Второй Бундеслиге.

Напомним, Бундеслига имеет шансы возобновиться быстрее всех ведущих европейских чемпионатов. Первые поединки могут пройти уже 9 мая.

"Надеемся, что это произойдет 9 или, максимум, 16 мая. Клуб придерживается того, что говорит Федерация и правительство страны. Мы все хотим поскорее вернуться к футболу. Конечно, думаю, все будет происходить без болельщиков, при пустых трибунах.

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Мы хотим играть, поэтому возобновление сезона – хорошая новость для нас. Тренироваться в нынешних условиях – не самое приятное. В раздевалках между нами большое расстояние, занимаемся маленькими группами, не пересекаемся. Каждое утро меряем температуру, раз в неделю сдаем тесты на коронавирус. За нами пристально следят.

Мы стараемся меньше выходить на улицу, меньше появляться в местах большого скопления людей. Это нормально, в соответствии с ситуацией, которая сложилась на данный момент", – рассказал Тащи в эфире телеканала "Футбол 1".

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