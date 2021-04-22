"В свете того, что происходит вокруг Суперлиги... Не могли бы мы обсудить также и новый формат ЛЧ? Больше, больше, больше матчей, и при этом никто не думает об игроках.

УЕФА планирует убрать Реал и Ювентус из Лиги чемпионов – беспрецедентное наказание в истории турнира

Новый формат ЛЧ – просто меньшее зло по сравнению с Суперлигой. ЛЧ в нынешнем виде прекрасно работает и является самым популярным клубным турниром в мире – для нас, игроков, и для фанатов", – написал Гюндоган в Twitter.

Напомним, накануне УЕФА объявил об изменениях в формате Лиги чемпионов, которые должны заработать уже с сезона 2024/25.

Какой будет обновленная Лига чемпионов – увеличение количества участников, необычный формат, ликвидация группового этапа