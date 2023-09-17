"Очень рад снова играть в стартовом составе. Это приятные ощущения. В этой команде легко играть. Все были очень хороши. Когда система налажена, мяч ходит быстро и голы забиваются. Я работаю, чтобы показывать высокий уровень.

Дебютные голы Кансела и Фелиша в видеообзоре матча Барселона – Бетис – 5:0

Атмосфера в команде очень хорошая. Я счастлив. Изменения пошли на пользу мне, моей семье и друзьям", – цитирует вингера "блаугранас" AS.

Напомним, что Жоау Фелиш перешел Барселону из Атлетико, где у него были плохие отношения с командой и главным тренером Диего Симеоне. Португалец в первом матче за каталонцев отметился голом и помог команде одолеть Бетис со счетом 5:0.

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