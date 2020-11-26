Манчестер Сити ожидаемо окружил половину поля греков и создавал моменты у ворот Жозе Са. До перерыва "горожане" вышли вперед в счете после классной многоходовки и великолепного паса пяткой от Стерлинга – Фодену никто не смог помешать расстрелять ворота. Во второй половине англичане продолжали контролировать игру, однако больше не забивали. Отметим, что Зинченко появился на поле на 78 минуте.

Манчестер Сити с Зинченко переиграл Олимпиакос и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Таким образом, Манчестер Сити набрал 12 очков и возглавляет группу C, Олимпиакос с 3 пунктами остался третьим.