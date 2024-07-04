Изгнанник Зари официально перебрался в Металлист 1925 – луганчане мариновали его в U-19
Харьковский клуб продолжает подписывать опытных исполнителей. Очередным новичком команды Виктора Скрипника стал Денис Нагнойный.
Украинский полузащитник Денис Нагнойный перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт "сине-желтых".
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22-летний футболист присоединился к харьковчанам в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 4 года. В новом клубе он будет выступать под номером 21.
Напомним, Нагнойный профессиональную карьеру начал в Заре. Во второй части прошлого сезона он не сыграл за луганчан ни одной минуты – руководство спровадило его в U-19 из-за нежелания продлить контракт.
Дебютировать за Металлист 1925 Денис сможет еще не скоро – он порвал крестообразные связки и по прогнозам врачей будет восстанавливаться до конца года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
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