Украинский полузащитник Денис Нагнойный перешел в Металлист 1925, сообщает официальный сайт "сине-желтых".

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22-летний футболист присоединился к харьковчанам в статусе свободного агента и подписал контракт сроком на 4 года. В новом клубе он будет выступать под номером 21.

Напомним, Нагнойный профессиональную карьеру начал в Заре. Во второй части прошлого сезона он не сыграл за луганчан ни одной минуты – руководство спровадило его в U-19 из-за нежелания продлить контракт.

Дебютировать за Металлист 1925 Денис сможет еще не скоро – он порвал крестообразные связки и по прогнозам врачей будет восстанавливаться до конца года. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

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