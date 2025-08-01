Андрей Тотовицкий продолжит карьеру в Премьер-лиге – 32-летний атакующий полузащитник заключил соглашение с Кудровкой, сообщает ТаТоТаке.

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Опытный футболист перешел в новичка элитного дивизиона на правах свободного агента. Соглашение с клубом рассчитано на один сезон. Прошлый сезон хавбек полностью пропустил из-за серьезной травмы. После восстановления он тренировался с юношеской командой Шахтера, с которым у игрока завершился контракт 30 июня 2025 года.

Тотовицкий также имеет опыт выступлений за украинские Колос, Десну, Мариуполь, Зарю и бельгийский Кортрейк. В общем, в Премьер-лиге полузащитник провел 127 матчей, в которых отметился 30 голами и 23 ассистами. Transfermarkt оценивает Тотовицкого в 250 тысяч евро.

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