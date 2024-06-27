"Счастлив, что вернулся. Два года опыта в мадридском Реале помогут принести команде лучший результат. Почему решился на камбэк? Для меня самое важное – играть, и неважно где. В Шахтере мне дают возможность играть, и я могу здесь научиться многому разному и интересному.

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Когда я пришел два года назад, я был другим человеком. За тот период я успел выучить в Шахтере немало. Мистер тогда дал мне многое, и я продолжаю учиться сейчас. Период в Реале также был важным, чтобы вырасти и вернуться в Шахтер большим профессионалом.

Я хоть и был в Реале, но пытался следить за играми "горняков". Было немного сложно смотреть именно матчи, и я был постоянно на связи со своими друзьями в Шахтере, чтобы они мне рассказывали о ходе событий в команде. С кем именно поддерживал связь? Со всеми в Шахтере, особенно с теми, с кем успел познакомиться в момент моего первого прихода. Конечно, проще было общаться с бразильцами из-за общего происхождения.

Не было ли страха возвращаться в страну, где продолжается полномасштабная война? Когда я прибыл в Шахтер, это был довольно сложный момент. Приближался мой день рождения (Винисиус родился 23 февраля, – прим.), и как раз начались все эти события. Вижу, что в течение двух лет ситуация в определенной степени изменилась. Самое важное, что мы можем играть в футбол довольно спокойно. Важно, что я могу играть и наслаждаться любимым делом каждый день.

Главное, чтобы мы хорошо прошли сезон, достигая новых вершин вместе. Персонально хочу развиваться как профессионал и достичь личных показателей, но прежде всего – командный результат. Самое важное получать удовольствие вместе со всей командой", – сказал Тобиас в комментарии пресс-службе "горняков".

Напомним, бразилец последние два сезона находился в аренде в мадридском Реале. "Сливочные" имели право выкупа игрока за 10 миллионов евро, но тот так и не смог убедить руководство мадридцев в своей профпригодности. За время пребывания в Реале Винисиус провел за главную команду лишь один матч. Остальное время он играл за дубль – команду Реал Мадрид Кастилья (8 ассистов в 61 матче).

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