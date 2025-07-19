Манчестер Юнайтед после провальной аренды Джейдона Санчо в Челси пытается найти команду, которой можно продать 25-летнего англичанина. Одним из главных фаворитов на него стал Ноттингем Форест, сообщает The Sun.

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"Лесники" ищут замену для Энтони Эланги, который перешел этим летом в стан Ньюкасла. Таким образом Санчо может пойти по стопам шведского вингера, который также в свое время переехал в Ноттингем с Олд Траффорд.

Добавим, что недавно Ювентус предложил манкунианцам лишь 10 миллионов евро + 5 миллионов в виде бонусов за Джейдона. "Красные дьяволы" требуют за игрока хотя бы 25 миллионов евро.

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