По информации Sky Sports, Манчестер Юнайтед получил предложение от Ромы на сумму 20 миллионов евро за Джейдона Санчо, однако 25-летний игрок пока не дал согласия на переход. Сообщается, что изгнанник Манчестер Юнайтед продолжает затягивать с решением относительно своего будущего.

Списанная звезда Манчестер Юнайтед может стать одноклубником Довбика – Рома сделала предложение

Манчестер Юнайтед четко дал понять Санчо, что он не входит в планы тренерского штаба и в случае положительного ответа от футболиста готов завершить соглашение с Ромой, в составе которой выступает украинец Артем Довбик. В прошлом сезоне Джейдон Санчо играл в аренде за Челси, однако лондонцы досрочно отказались от сотрудничества, оплатив компенсацию за его возвращение на Олд Траффорд. За ситуацией следит и бывший клуб Санчо – Боруссия Д, которая внимательно отслеживает события и готова перехватить англичанина.

По сообщениям прессы, сейчас у Санчо немного вариантов для продолжения карьеры. Если переход в Рому сорвется, наиболее вероятным сценарием станет новая аренда. Контракт игрока с Манчестер Юнайтед действует до 2026 года.

Топ-5 интриг сезона АПЛ: Довбык манит, Кварцяный позавидует, новый украинец, смена чемпиона и безумная революция грандов