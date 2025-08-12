Джексон решил перейти в Ньюкасл. Как информирует The Telegraph, нападающий сообщил руководству Челси о желании уйти, после чего сенегальца не включили в состав на товарищеский матч с Байером 8 августа.

Исака посадили в "золотую клетку" – звезда АПЛ услышал вердикт насчет побега в Ливерпуль

Сообщается, что Ньюкасл серьезно рассматривает подписание Джексона после сорванных трансферов Беньямина Шешко и Жоао Педро. Однако потенциальный переход форварда будет зависеть от того, согласится ли Ньюкасл отпустить Александра Исака в Ливерпуль.

Ожидается, что Челси согласится продать Джексона за сумму не менее 64 млн фунтов – вдвое больше, чем 32 млн фунтов, заплаченные за его трансфер из Вильярреала в 2023 году.

"Каждый день ждал известия о смерти родных": надежда Кройфа и сосед Гвардиолы, который сбежал от войны и любил забивать Реалу