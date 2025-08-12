Изгнанник Челси определился со следующим клубом – все зависит от исхода главной трансферной саги АПЛ
Форвард Челси Николя Джексон хотел бы продолжить карьеру в Ньюкасле.
Джексон решил перейти в Ньюкасл. Как информирует The Telegraph, нападающий сообщил руководству Челси о желании уйти, после чего сенегальца не включили в состав на товарищеский матч с Байером 8 августа.
Исака посадили в "золотую клетку" – звезда АПЛ услышал вердикт насчет побега в Ливерпуль
Сообщается, что Ньюкасл серьезно рассматривает подписание Джексона после сорванных трансферов Беньямина Шешко и Жоао Педро. Однако потенциальный переход форварда будет зависеть от того, согласится ли Ньюкасл отпустить Александра Исака в Ливерпуль.
Ожидается, что Челси согласится продать Джексона за сумму не менее 64 млн фунтов – вдвое больше, чем 32 млн фунтов, заплаченные за его трансфер из Вильярреала в 2023 году.
"Каждый день ждал известия о смерти родных": надежда Кройфа и сосед Гвардиолы, который сбежал от войны и любил забивать Реалу