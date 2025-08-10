Изгнанник Бартуловича может пополнить когорту украинцев в Турции – источник раскрыл потенциальный клуб игрока
Полузащитник Металлиста 1925 Владлен Юрченко может сменить клубную прописку.
Турецкий клуб Истанбулспор проявил интерес к полузащитнику Металлиста 1925 Владлену Юрченко, сообщает местный журналист Фуркан Чичи.
По данным источника, команда из второго дивизиона Турции уже официально предложила контракт 31-летнему футболисту, который не вошел в планы нового главного тренера харьковского клуба Младена Бартуловича.
В сезоне 2024/25 Юрченко провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет около 600 тысяч евро.
