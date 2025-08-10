Турецкий клуб Истанбулспор проявил интерес к полузащитнику Металлиста 1925 Владлену Юрченко, сообщает местный журналист Фуркан Чичи.

По данным источника, команда из второго дивизиона Турции уже официально предложила контракт 31-летнему футболисту, который не вошел в планы нового главного тренера харьковского клуба Младена Бартуловича.

В сезоне 2024/25 Юрченко провел 30 поединков на клубном уровне, отметившись 9 голами и 6 результативными передачами. По оценке портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет около 600 тысяч евро.

ÖZEL | İstanbulspor , Metalist 1925 oyuncusu Vladlen Yurchenko için resmi teklif yaptı ! pic.twitter.com/ULOmu62qAV — Furkan Cici (@3Devree) August 6, 2025

