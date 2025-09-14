Палмейрас переиграл Интернасьонал (4:1) в 23 туре чемпионата Бразилии. Результат и видеообзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бразилия, Серия А, 23-й тур

Палмейрас – Интернасьонал – 4:1

Голы: Роке, 3, 23, 42, Эвангелиста, 28, – Карбонеро, 72

Витор Роке своими стараниями принес победу Палмейрасу. Впервые в матче экс-нападающий Барселоны, не пригодившийся Хави, забил на третьей минуте. До перерыва бразильский вингер сумел забить еще дважды. Интерансьонал, за который выступает экс-хавбек Шахтера Алан Патрик и экс-вингер Динамо Витинья, сумел ответить лишь одним мячом на 72 минуте.

К слову, Роке в третьем матче подряд оформляет результативное действие. В игре с Коринтиансом Витор забил гол, а встречу со Спорт Ресифи завершил с двумя ассистами.