Гримсби, который сенсационно выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги, решил подколоть соперника оригинальным способом.

Напомним, что поединок с Гримсби вошел в историю Манчестер Юнайтед – впервые "красные дьяволы" вылетели из Кубка лиги от представителя четвертого дивизиона. Манкунианцы провалили первый тайм, проигрывая 0:2, а несмотря на камбэк во второй половине, уступили в серии пенальти со счетом 11:12.

Кульминацией вечера стал эпизод, когда камеры сняли Рубена Аморима, который сидел под дождем и переставлял фишки на тактической доске. Картинка мгновенно разлетелась по сети, став поводом для многочисленных шуток и мемов. Как информирует GOAL, перед матчем Лиги 2 против Бристоль Роверс клуб презентовал свой стартовый состав с помощью магнитной доски с фишками – в стиле главного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморима.

Amorim can maybe survive the result but I don’t know if he can survive this image. pic.twitter.com/bGBI5AgXf9 — Adam Clery (@AdamClery) August 27, 2025

Let's take you through our side for this afternoon... #GTFC pic.twitter.com/jyCh7Q0pEl — Grimsby Town F.C. (@officialgtfc) August 30, 2025

