Издевательство над Аморимой продолжается – Гримсби троллит Манчестер Юнайтед после исторического позора в Кубке лиги (ВИДЕО)
Гримсби иронизирует над Манчестер Юнайтед после победы в очном противостоянии.
Гримсби, который сенсационно выбил Манчестер Юнайтед из Кубка лиги, решил подколоть соперника оригинальным способом.
Напомним, что поединок с Гримсби вошел в историю Манчестер Юнайтед – впервые "красные дьяволы" вылетели из Кубка лиги от представителя четвертого дивизиона. Манкунианцы провалили первый тайм, проигрывая 0:2, а несмотря на камбэк во второй половине, уступили в серии пенальти со счетом 11:12.
Кульминацией вечера стал эпизод, когда камеры сняли Рубена Аморима, который сидел под дождем и переставлял фишки на тактической доске. Картинка мгновенно разлетелась по сети, став поводом для многочисленных шуток и мемов. Как информирует GOAL, перед матчем Лиги 2 против Бристоль Роверс клуб презентовал свой стартовый состав с помощью магнитной доски с фишками – в стиле главного тренера Манчестер Юнайтед Рубена Аморима.
