Журналист Виктор Вацко считает, что новый наставник сборной Украины Александр Петраков заточен на достижение результата, а не красивую игру.

"Петраков – строгий мужик, он пришел на результат. Пусть они играют в "издевательство" над футболом, но обыгрывают Казахстан 5:0.

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Пусть "издеваются" над футболом, как хотят, но 1:0 обыграют Францию ​​или вничью сыграют. Курочка по зернышку.

Когда состав сборной Украины играет вничью 1:1 с Ингульцом и еще половина претендентов, мечтающих попасть в сборную Украины, там по три пропускают от Рапида..." – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, после ухода из сборной Андрея Шевченко в начале августа длительное время основным кандидатом на замену считался Сергей Ребров, которому, однако, не удалось договориться о расторжении контракта с Аль-Айном. Как следствие, исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который будет готовить команду к матчам квалификации на ЧМ-2022.

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