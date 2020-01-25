Избиение стульями и битами, дым и сирены полиции – ультрас Валенсии и Барселоны устроили жестокую уличную стычку

Фанаты Валенсии и Барселоны решили выяснить отношения за несколько часов до начала очного поединка команд в рамках 21 тура Примеры.

Столкновение произошло утром недалеко от домашнего стадиона "летучих мышей" Местальи.

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Многочисленные группы ультрас обоих клубов пересеклись прямо на улице. Парни явно были готовы к "поединку", поскольку большинство из них были вооружены битами, цепями или хотя бы стульями из местных магазинов и кафе. Инцидент не обошелся и без привычных дымовых шашек. На видео четко слышны сирены полиции, которая прибывала на место стычки.

Напомним, матч Валенсия - Барселона начнется сегодня (25 января) в 17:00 по киевскому времени.

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