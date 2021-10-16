"Впечатления от матча? Избиение младенца. Перед игрой я говорил, что играть в четыре нападающих против Шахтера – это авантюра. У Шахтера много скоростных футболистов.

"Сам уже заждался": Трубин – о возвращении в основу Шахтера перед матчем с Реалом

Игроки Зари банально не успевали возвращаться в оборону. Несколько мячей забито в позиционных атаках, забивали и в контратаках. Трубин мог два мяча привезти, но Заря в атаке ничего не сделала, а Шахтер реализовал свои моменты. Было еще две перекладины. Команде, которая хочет попасть в тройку, не очень комфортно проигрывать с таким счетом. Но это уже вопрос к руководству Зари", – сказал Грачев в программе "УПЛ Оnline".

Напомним, в стартовом матче 11-го тура УПЛ Шахтер на НСК Олимпийский разгромил Зарю со счетом 6:1 и поднялся на первую строчку турнирной таблицы.

Шахтер уничтожил Зарю, забив 6 голов – "горняки" умно готовятся к Реалу, а проект Скрипника уже не может конкурировать