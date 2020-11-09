Команда Артеты могла пропустить уже на первой минуте, однако VAR увидел офсайд у Баркли. Астон Вилла не остановилась и в середине тайма таки добилась своего. Букайо Сака пытался прервать прострел Таргетта, но срезал мяч в собственные ворота.

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После перерыва камбеком Арсенала даже не пахло, зато бирмингемцы решили сокрушить соперника на его же поле. Олли Уоткинс с передач Баркли и Грилиша оформил дубль, который означал победу Виллы со счетом 3:0.