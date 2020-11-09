Избиение "канониров" в видеообзоре матча Арсенал – Астон Вилла – 0:3
11:06 - Читати українською
Арсенал разгромно уступил Астон Вилле в 8 туре АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
Букайо Сака 25’
Олли Уоткинс 72’
Олли Уоткинс 75’
25’ Букайо Сака
72’ Олли Уоткинс
75’ Олли Уоткинс
Команда Артеты могла пропустить уже на первой минуте, однако VAR увидел офсайд у Баркли. Астон Вилла не остановилась и в середине тайма таки добилась своего. Букайо Сака пытался прервать прострел Таргетта, но срезал мяч в собственные ворота.
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После перерыва камбеком Арсенала даже не пахло, зато бирмингемцы решили сокрушить соперника на его же поле. Олли Уоткинс с передач Баркли и Грилиша оформил дубль, который означал победу Виллы со счетом 3:0.
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