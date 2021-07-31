Мексика разбила Южную Корею в четвертьфинале Олимпийский игр в Токио (6:3). Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Олимпиада 2020. Футбол, мужчины, 1/4 финала

Южная Корея – Мексика – 3:6

Гол: Дон Гён Ли, 20, 51, Хван Ви Чо, 90+1 – Мартин, 12, 54, Ромо, 30, Кордова, 39, 63, Агирре, 84

Начало первого тайма намекнуло, что матч может стать очень результативным – так оно и вышло. На 12-й минуте Луис Ромо классно сбросил мяч Генри Мартинсу, а тот не менее эффектно завершил атаку ударом головой и открыл счет. Южная Корея ответила уже на 20-й минуте. Дон Гён Ли метко попал в самый угол.

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Однако "зеленых" это не смутило. Вскоре Алексис Вега отправил роскошный навес в штрафную, Луис Ромо технично принял мяч и направил его в сетку. На 39-й минуте встречи Себастьян Кордова увеличил отрыв до двух мячей. В конце первого тайма табло зафиксировало счет 3:1 в пользу Мексики.

Во второй половине матча "зеленые" повторили впечатляющую результативность, а корейцы также стали активнее. На 51-й минуте Ин-Я Ким отдал точный пас на Гён Ли, а тот снова без шансов для голкипера пробил в угол.

Вскоре забивали уже мексиканцы. Кордова навесил мяч во вратарскую зону, где его подхватил Генри Мартин и забросил в левый угол. Судье пришлось пересматривать этот эпизод с помощью VAR. Возникли сомнения насчет офсайда.

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До конца основного времени Мексика забивала еще дважды. Эффектным ударом под перекладину отличился Кордова. Под конец матча последний удар по корейцах нанес Эдуардо Агирре. На 90+1 "зеленые" уже праздновали триумф, поэтому позволили Ви Чо Хвану забить гол престижа.

В полуфинале Мексику ждет Бразилия, которая минимально одолела Египет. Несмотря на результативность "зеленых" (14 голов за ОИ-2020), они могут помешать желанному финалу олимпийского футбольного турнира в Токио.

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