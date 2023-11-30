Карло Анчелотти оказался прав, когда раскритиковал прессу за то, что её представители задавали тренеру вопросы только о травмированных игроках основы. В матче с чемпионом Италии в составе Реала не могли сыграть 8 игроков основного состава, но это не помешало "бланкос" добыть победу. Фактически Наполи был повержен полурезервным составом "сливочных".

Лунин дважды пропустил в Лиге чемпионов, но Реал вырвал победу над Наполи благодаря пушке 19-летнего героя

Сыграть с первых минут редкий шанс получили Ферлан Менди, Дани Себальос и Браим Диас, а на замену вышли такие дублёры, как Николас Пас и Хоселу. Двое последних и довершили разгром, начатый Родриго и Джудом Беллингемом. К слову, свой гол Пас забил в возрасте 19 лет и 82 дней. Он стал вторым самым молодым аргентинцем-автором гола в ЛЧ после Лео Месси.