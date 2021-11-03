Разгромная победа в матче Лиги чемпионов – это настоящий футбольный праздник, который никого не оставит равнодушным. Стать участником такого феерического матча удалось и легендарному украинскому форварду Андрею Воронину.

6 ноября 2007г. Известный на весь мир своей сказочной атмосферой "Энфилд" поет You'll Never Walk Alone и ждет появления на поле своих любимцев, среди которых и украинский нападающий Андрей Воронин.

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Главный тренер мерсисайдцев Рафаэль Бенитес сохраняет максимальную концентрацию. В гостях его команда уступила со счетом 1:2, но споткнуться дома перед родными трибунами Ливерпуль не имеет права. Провал может сильно ударить по планам выйти в плей-офф и нанести серьезный удар моральному духу команды, восстановить который будет нелегко.

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В свою очередь Эртуглул Салам выстроил игру по классической схеме Милана времен Карло Анчелотти: 4-3-2-1. Согласно его расчетам, Ливерпуль помчится вперед за победой, а его ребята с помощью быстрых вертикальных атак найдут свой момент и смогут привезти домой хоть 1 очко. Турецкий специалист не просчитал только одного: "Энфилд" – это стадион, на котором Ливерпуль способен на любое чудо. В тот вечер ребятам Бенитеса удавалось все.

С первых минут Ливерпуль создает безумное давление на ворота Хакана Арикана. Великолепную возможность отличиться тратит Воронин – в падении украинец не попал в ворота. Но долго первого гола ждать не пришлось – Крауч проскочил защиту и пробил по воротам, Арикан отбил мяч почти перед собой, и Питеру не осталось ничего, кроме как добить его в пустые ворота – 1:0.

Ливерпуль почувствовал вкус крови и еще больше нарастил темп. Долго результата усилий ждать не пришлось – Воронин шикарным пасом нашел Бенаюна, а израильтянин мощным ударом не оставил Арикану никаких шансов – 2:0.

В перерыве Бенитес приказывает команде не сбавлять обороты, а трибуны "Энфилда" бодрыми песнями требуют продолжения праздника. В следующие 45 минут Бешикташу придется пережить настоящий ужас.

53 минуты. Воронин снова исполняет роль дирижера и классным пассом выводит на ударную позицию Риисе. На удар норвежца Арикан среагировал, но отбил мяч в штангу. Защита голкипера подвела – Бенаюн первый на мяче и оформляет дубль. Еще через 3 минуты после пушки Джеррарда со штрафного Арикин сам положит мяч в ноги израильтянину – хет-трик Бенаюна и разгромные 4:0.

Но это был далеко не конец. На 69-й минуте Джеррард классно обыгрался с Ворониным, который выдал шикарный пас пяткой и оформил третий ассист за матч, и пробил по воротам. Бессильный Арикин наблюдал, как в его ворота влетел уже пятый мяч за вечер.

Вышедший на замену Райан Бабел летал по полю, чтобы тоже приложить руку к голевой феерии. Фортуна наградила нидерландского хавбека за старания. Сначала после прострела Бенаюна хавбек классно переправил мяч в ворота пяткой, а уже через 3 минуты праздновал дубль благодаря курьезному фейлу защитника. Еще позже он мог оформить хет-трик, но турков спасла перекладина. Игроки Бешикташа перестали сопротивляться и только с надеждой наблюдали за часами на табло.

Но Ливерпуль на "Энфилде" не знает милосердия. Перед финальным свистком высокий Питер Крауч прочел навес Бенаюна и провел мастер-класс по реализации моментов на втором этаже.

8:0 – яркая страница в истории Ливерпуля, к написанию которой присоединился и Андрей Воронин. В сезоне ЛЧ 2007/08 мерсисайдцы дойдут до полуфинала, где проиграют Челси, а лондонцы в финале потерпят поражение в серии пенальти от ненавистных конкурентов Ливерпуля – Манчестер Юнайтед.