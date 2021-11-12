Украинский футбол начала 90-х – настоящий клондайк талантов и интересных личностей. Многие так и остались в истории не до конца раскрытыми и реализованными и даже таинственными. Лучший бомбардир сезона 1994/1995 Арсен Аваков как раз один из таких.

"Я впервые увидел его в Москве, – вспоминает Шота Нишнианидзе, родной брат создателя легендарного шепетовского Темпа, Джумбера Нишнианидзе. – Он тогда выступал за Локомотив. Честно говоря, там на него не рассчитывали. Аваков – футболист с большой буквы. Сначала его ставили в защиту, и Арсен плакал: "Я – нападающий!" Я не могу играть в защите".

Футбольный путь Авакова начинался в родном Душанбе. Арсен воспитывался в ведущей таджикской спортшколе – ДЮСШ Памир. Вскоре парня пригласили в дубль, а в 1990-м он дебютировал в основном составе и сыграл несколько матчей в Высшей союзной лиге рядом с опытными Мухаммадиевым, Рахимовым, Фузайловым и Манасяном.

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Джумбер Нишнианидзе и Леонид Ткаченко / фото из архива

В начале 90-х в Таджикистане вспыхнула война, оказавшая существенное влияние на все сферы жизни, в том числе, и на футбол. Транзитом через Локомотив Юрия Семина Аваков перебрался в Шепетовку. "Хотел завезти родных подальше от войны, – объяснял свое решение Арсен. – Кроме того, за Темп тогда играли чемпионы СССР Георгий Кондратьев и Сергей Гомонов. Было интересно оказаться в одной команде с такими футболистами".

Именно на Хмельнитчине произошло футбольное перепрофилирование Авакова. Все благодаря главному тренеру Темпа Леониду Ткаченко, также приложившемуся к формированию братьев Капанадзе и Сергея Скаченко.

Аваков (крайний слева в верхнем ряду) в составе Темпа / фото из архива

Грузинский легионер шепетовской команды Юрий Габискирия вспоминал, как Аваков приехал в команду в статусе правого защитника. Подтверждает этот тезис и его земляк вратарь Гоча Жоржолиани:

Однажды Ткаченко, наблюдая за игрой Авакова со стороны, сказал: "Он мяча не может отобрать, ничего ему не удается…" Решил наш наставник отправить его в атаку. Картина существенно изменилась – Арсен с первых минут чувствовал себя как рыба в воде. У него был скрытый бомбардирский талант.

Сначала в Памире Аваков действовал на позиции нападающего, а затем из-за нехватки защитников Арсеном закрыли вакантную позицию. Уже в Украине произошло полноценное перерождение форварда.

Сам Аваков уверяет, что в запорожское Торпедо переходил все еще в статусе правого защитника: "Кстати, это было моим категорическим условием. Семь туров сыграл на своем месте. В обороне все хорошо, но забиваем катастрофически мало. Подходит тренер и говорит: "Дуй вперед". А нападающего в защиту опустил".

В общей сложности в Шепетовке Аваков провел два сезона: один в Первой лиге, один – в Высшей. Сезон 1994/1995 он начал в запорожском Торпедо, которое тогда финишировало на высоком для себя 7 месте.

С первой попытки Арсен забил 21 гол в 33 матчах! В истории всех чемпионатов Украины всего четыре раза лучший бомбардир сезона превосходил сезонный результат Арсена Авакова (Ребров, Шацких и Алекс Тейшейра – по 22, Мхитарян – 25).

Арсен Аваков / фото из соцсетей

Невероятно, но первый гол в том сезоне Аваков записал в актив только в 10-м туре! Торпедовский бомбардир часто забивал с пенальти и образовал отличную связку с нападающим Романом Бондаренко, завершившим сезон с показателем в 8 голов.

Новый чемпионат Аваков еще начал в Запорожье, но зимой перебрался в другое Торпедо – московское. Правда, клубы не могли договориться об условиях трансфера (запорожцы вроде бы требовали 120 тысяч долларов), процесс затянулся и за новую команду Аваков сыграл после длительного простоя. Во всяком случае, Арсен больше не демонстрировал такой замечательной результативности и сменил несколько команд в чемпионате России (хотя и выиграл бронзу с Торпедо). Однако особой магии, которая была в Запорожье, Аваков больше никогда не демонстрировал.