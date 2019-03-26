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"Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых", – Прийма объяснил, почему не перешел в российскую Кубань

21:18 33 Читати українською
"Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых", – Прийма объяснил, почему не перешел в российскую Кубань
Василий Прийма / фото из соцсетей

Защитник солигорского Шахтера Василий Прийма рассказал, почему не перешел в Кубань после начала войны с Россией.

"Изменил ли отношение к русским после начала войны? Чего бы это?! Я знаю многих людей в России. У меня там родственники. Никаких проблем нет. Когда у дяди были проблемы со здоровьем, папа летал к нему. И вопросов в аэропорту не было. Спросили, почему летит, куда и пропустили, когда рассказал, что у брата операция.

Прийма стал игроком солигорского Шахтера

Знаю, что многие жители Луганска, несмотря ни на что, продолжают поддерживать Зарю. Мне рассказывали, что один человек в каждой игры составлял песню, иполнял ее на гитаре и выкладывал видео на ютуб. Это супер!

Отказ перейти в Кубань? Это мое мнение и моя позиция. Из-за войны в живых нет некоторых моих знакомых – ребят, с которыми я учился. Они пошли добровольцами в АТО и погибли. А еще в то время была история со сбитым самолетом. Я позвонил владельцу Кубани и все объяснил. И я ничего плохого не сказал, просто выразил позицию", – цитирует Прийму Tribuna.com.

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Василий Прийма Василий Прийма Кубань Кубань
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