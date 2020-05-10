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"Из-за войны это невозможно", – Фернандиньо изъявил желание вернуться в Донецк

10 мая 23:21 59 Читати українською
"Из-за войны это невозможно", – Фернандиньо изъявил желание вернуться в Донецк
Фернандиньо / Фото ФК Шахтер

Экс-полузащитник Шахтера, а ныне игрок Манчестер Сити Фернандиньо с ностальгией вспомнил украинский город.

"Вернуться в Донецк? Конечно, такое желание есть.

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В прошлом году мы обсуждали, что можно было бы провести матч через 10 лет после выигрыша Кубка УЕФА, но из-за войны это невозможно сделать", – цитирует бразильца ТК Футбол.

Напомним, Фернандиньо защищал цвета донецкого клуба в 2005-2013 годах. В нынешнем сезоне АПЛ 30-летний хавбек провел 23 матча.

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Англия Фернандиньо Фернандиньо Шахтер Шахтер Манчестер Сити Манчестер Сити
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