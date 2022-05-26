Королевский клуб был уверен, что француз окажется на Сантьяго Бернабеу. Вокруг этого испанцы планировали дальнейшие подписания, но Мбаппе испортил все расчеты. Теперь Реалу приходится срочно менять вектор.

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По информации La Gazzetta dello Sport, Мадрид обратил внимание на Рафаэля Леау. Португалец стал главной звездой Милана и завоевал приз как лучший футболист Серии А в чемпионском сезоне "россонери".

Отмечается, что переход лоббирует агент Леау Жорже Мендеш. Ориентировочная сумма трансфера составляет 120 млн евро. Однако Милан не очень-то хочет отпускать своего лидера, поэтому будет стараться максимально поднять ценник.

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