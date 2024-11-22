Почему я продлил контракт? Из-за погоды. Главным образом, я не хочу, чтобы в следующем сезоне в сентябре, октябре, ноябре звучали слова: “Это последний год Пепа? Или он снова будет продлевать контракт?”. Это была главная причина, я не хочу оказаться в таком положении.

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В конце концов, контракт заключен. Я хотел бы остаться еще на два года, но я знаю, что если результаты будут плохими, то двух лет не будет. То же касается и игроков. У нас есть несколько невероятных, легендарных игроков, но мы должны выигрывать.

Если вы не будете выступать, наш владелец, председатель совета директоров и болельщики скажут: "Что происходит? Мы должны что-то менять. Все находятся под давлением, и я прежде всего", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что недавно испанский специалист продлил соглашение с Манчестер Сити до 2027 года.

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