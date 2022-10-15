"Положение в турнирной таблице не влияет на Ливерпуль. Игра будет состоять из моментов на поле, а не того, выше мы или ниже в таблице.

"Ливерпуль сыграет против лучшей команды мира": Клопп – о дуэли с Гвардиолой и противодействии Холанду

Нам всегда сложно было, с тех пор, как мы здесь. Трудная игра, больше ничего особенного для себя мы не откроем. Я знаю их качество. Ливерпуль выбыл из гонки за титул? Если бы вы меня спросили за 10 игр до конца чемпионата, то я бы сказал, что команда не догонит Арсенал. Но из-за чемпионата мира может произойти все что угодно.

В последние годы мы боролись за все без исключения титулы и были близки к их получению. Мы особенно хорошо выглядели в Премьер-лиге.

Филлипс, Стоунз и Уокер – вне игры. Джон, думаю, вернется в течение 7-10 дней. Калвину уже лучше, он прогрессирует. Кайл до сих пор нам не помощник. Будут ли они готовы к ЧМ? Я не знаю", – цитирует Гвардиолу сайт "горожан" .

К слову, поединок Ливерпуль – Манчестер Сити стартует 16 октября в 18:30. Подопечные Гвардиолы идут вторыми, а "красные" – 11-ми.