Дончане стремились провести украинское Классическое в Лондоне, но, скорее всего, будут играть с Динамо 15 октября во Львове.

Шахтер для проведения матча в Англии провел большую работу, получил поддержку от УАФ и Динамо, привлек даже Андрея Шевченко, однако самая большая проблема возникла со стадионом, сообщает Игорь Цыганык .

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Смерть королевы Елизаветы II очень затормозила переговоры. Первым вариантом Шахтера был Олимпийский стадион в Лондоне. Его аренда стоила немало, но нужная дата уже занята. Были разговоры о Стемфорд Бридже, но Челси был готов предоставить только арену – без стюардов, охраны, других организационных моментов.

Третий вариант – 18-тысячный стадион Лофтус Роуд. Квинз Парк Рейнджерс согласился предоставить арену Шахтеру, но у "горняков" возник вопрос о состоянии газона, ведь там в течение нескольких дней должны состояться сразу несколько матчей.

На 3 октября, по информации журналиста, украинское Классическое на 95% состоится во Львове. Вариант с Варшавой тоже исключается.

К слову, Динамо расположилось на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ с шестью пунктами. Шахтер идет лидером, имея в активе 13 зачетных баллов.