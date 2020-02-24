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Из него вырастет хороший вратарь, – Бондарь оценил выступление юного дублера Пятова в матче с Десной

14:58 77 Читати українською
Из него вырастет хороший вратарь, – Бондарь оценил выступление юного дублера Пятова в матче с Десной
Анатолий Трубин / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Валерий Бондарь подытожил матч против Десны, отметив выступление голкипера "горняков" Анатолия Трубина.

90+4’ Марлос
 
90+4’ Марлос

"Настраивались на тяжелую игру. Ведь и в прошлом матче с Десной у центральных защитников было немало работы. В команде соперника собраны быстрые ребята. Но в целом считаю, что мы более или менее справились.

Марлос прокомментировал эпизод с отмененным голом Десны после применения VAR

Эпизод с отмененным голом Десны? Честно говоря, не видел этот момент. Было скопление игроков.

Было ли комфортно играть с Трубиным в воротах? Спасибо ему, он выручил нас. Также подсказывал, чтобы не теряли своих игроков. Думаю, из него вырастет хороший вратарь", – цитирует Бондаря Footboom.

Отметим, что для 18-летнего Трубина вчерашний матч с Десной был дебютным в текущем розыгрыше УПЛ.

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Шахтер Шахтер Валерий Бондарь Валерий Бондарь Анатолий Трубин Анатолий Трубин Шахтер - Десна
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