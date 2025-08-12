Оспиталетто в своем Instagram объявил о подписании контракта с украинцем Владиславом Нагрудным. Он начинал свою карьеру в Италии в Милане U-14, откуда перебрался в Кремонезе. В прошлом сезоне он выиграл со своей командой чемпионат среди Примавер 2: в 32 матчах Нагрудный забил 4 гола и оформил 1 ассист.

Украинец впечатлил шедевром против Милана и помог совершить камбэк с 0:2 – видео взятия ворот

"Я очень рад, что Оспиталетто выбрал меня для усиления атакующей линии, Я буду доступен в любой роли и постараюсь помочь команде. Жду с нетерпением, когда выйду на поле. Мои достижения этого сезона – это индивидуальное достижение, и я делаю все возможное для достижения групповой цели вместе с командой. Я выложусь на полную", – отметил Владислав.

Оспиталетто играет в Серии С.

"Он хочет играть за Украину". Милан воспитывает украинца, которого называют "вторым Шевченко" – мы рискуем его потерять