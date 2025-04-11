Главный тренер Лиона Паулу Фонсека прокомментировал свою дисквалификацию на 9 месяцев за то, что он накричал на удалившего его арбитра.

"Сложнее всего – это запретить контактировать с игроками перед матчами, во время матчей, в перерыве матчей. Стало труднее управлять делами. Но мы хорошо организованы и хорошо подготовились. Даже когда я далеко, все идет очень хорошо.

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Конечно, то, что я сделал, было неправильным, и я должен заплатить за это. Но я кричал на арбитра, я не имел никакого контакта с ним и не совершал насилия. Они хотят сделать из меня показательный пример для французского футбола. Думаю, я плачу не за то, что сделал, а за тот момент, в котором мы находимся. Но я не должен быть примером, я должен просто заплатить за то, что я сделал.

Это несправедливо, но мы боремся против этого решения, и я верю, что все может измениться. Это трудно понять, когда мы видим столько таких ситуаций во всех странах, и никто не получил наказание как я", – цитирует Фонсеку The Guardian.

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