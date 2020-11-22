Юлиана примерила на себя образ женщины-кошки и исполнила очень горячий танец, опубликовав его в Instagram.

Подпись к видео получилась довольно необычной – в ней девушка написала, что она "из красавицы превратилась в чудовище".

Отметим, что Шабанов встречается с красавицей уже около двух лет. К слову, защитник провел за Динамо лишь 2 поединка в текущем сезоне.

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