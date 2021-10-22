"Результат в Класико дороже, чем три очка. Победа над извечным врагом вдохновляет и придает силу и уверенность. Выиграв Эль Класико, ты выходишь на следующие матчи сильнее. Победа над Реалом – это сигнал, ты показываешь, что готов бороться за победу в Ла Лиге. Мы в хорошем состоянии и готовы к борьбе.

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В Класико нет фаворитов. Этот матч стоит особняком, перед ним не так важно, кто как готов. Мы прошли через кризисные моменты, но сейчас возвращаемся. Обе команды подошли к Класико в похожем состоянии. Такие клубы, как Барселона или Реал, всегда нуждаются в топ-игроке, который способен решить исход матча и умеет забивать. Из Барселоны ушел важнейший игрок в истории футбола, Лео Месси. Мы должны оставаться реалистами.

Фати всего 18 лет, мы можем задавить его ответственностью. Не нужно на него наседать, и это пойдет на пользу и ему, и клубу. Они с Винисиусом немного отличаются. Бразилец быстрее, он более взрывной, но у Ансу дар – он находит гола. Их качества во многом схожи, они умеют обводить", – цитирует Пике Mundo Deportivo.

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