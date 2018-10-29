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Ивоби объяснил, как изменился Арсенал под руководством Эмери

23 октября 22:08 107 Читати українською
Ивоби объяснил, как изменился Арсенал под руководством Эмери
Алекс Ивоби / фото из соцсетей

Форвард Арсенала Алекс Ивоби рассказал, как изменилась атмосфера в команде с приходом главного тренера Унаи Эмери.

"Тренер принес новый стиль, и сейчас мы наслаждаемся тем, что происходит. Нам нравится быть вместе, у нас хорошая командная химия – и я имею в виду не только тех, кто выходит в старте, но и парней на скамейке.

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Эмери придал мне уверенности, чтобы я мог показать себя и поверить в свои способности. На тренировках он всегда позволяет делать новые вещи. Он просит быть положительным, непосредственным и доказывать это в матчах.

Чувствую ли я себя лучше как игрок, чем год назад? Я только скажу, что я стал более уверенным. Я чувствую это, даже если делаю ошибку. Думаю, именно в этом разница между мной сейчас и год назад", – цитирует Ивоби The Guardian.

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Арсенал
Матч окончен
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