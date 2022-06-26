Первая товарищеская игра после отпуска – часть благотворительного турне Динамо Match for Peace! Stop the War! Киевский клуб матчами против клубов из Швейцарии собирает деньги для украинцев, а заодно готовится к квалификации Лиги чемпионов 2022/23, где его ждет сложный соперник, турецкий Фенербахче. Сегодня команде Луческу противостоит Ивердон-Спорт. В прошлом сезоне второго дивизиона чемпионата Швейцарии этот клуб занял лишь 8 место (из всего 10 команд).

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Игрокам сборной Украины, которая в июне провела серию из 5 официальных поединков за 14 дней, предоставили дополнительный отдых. Так что сегодня шанс получают молодые исполнители. В частности, в центре защиты выходят Боль и Биловар, еще не игравшие за главную команду в официальных матчах. То же касается Александра Яцика, 19-летнего полузащитника молодежки Динамо. Руслан Нещерет обычно также выступал за команду U-19. Отмечаем и камбэк Цитаишвили, который предыдущие сезоны отбегал по арендам, выступая сразу за 3 клуба.

Стартовый состав Динамо: Нещерет – Кравченко, Боль, Биловар, Дубинчак – Яцик, Шепелев, Буяльский (к), Цитаишвили, Антюх – Беседин

Запасные: Бойко, Вивчаренко, Бурда, Малыш, Ванат, Царенко, Андриевский, Гармаш, Н. Волошин, Тымчик, В. Волошин, Дячук