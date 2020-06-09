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Иванович решил покинуть Зенит – Ракицкому подыскали звездного партнера

07:30 155 Читати українською
Иванович решил покинуть Зенит – Ракицкому подыскали звездного партнера
Бранислав Иванович / Фото ФК Зенит

Сербский защитник Зенита Бранислав Иванович не собирается продолжать сотрудничество с питерским клубом.

Бранислав Иванович попрощается с Зенитом после завершения сезона, сообщает Zurnal.rs.

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Решит ли 36-летний серб повесить бутсы на гвоздь – пока неизвестно. По информации издания, питерцы намерены заменить Бранислава звездой Арсенала Давидом Луисом, который должен составить компанию Ярославу Ракицкому в центре защиты российского клуба.

В нынешнем сезоне РПЛ Иванович провел 21 матч, в которых отличился тремя голами.

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Теги
Трансферы Зенита Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Бранислав Иванович Бранислав Иванович Давид Луис Давид Луис Арсенал Арсенал Зенит Зенит Россия
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